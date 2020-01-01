كورونا يتسبب في بكاء مارادونا

الفيروس تسبب بضرر بالغ حول العالم

انتشر مقطع فيديو للأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا يبكي فيه بسبب تأثير فيروس كورونا على بلاده الأرجنتين في الفترة الماضية.

وانتقد الأسطورة في وقتٍ سابق تعامل مواطني بلاده باستخفاف مع الأزمة في بدايتها، وطالبهم بمزيد من الجدية في مواجهة الفيروس.

وقال مارادونا في الفيديو وهو يبكي: "الناس لا تجد الطعام، ساعدوا هؤلاء من يحتاجون للأكل بالوقت الحالي".

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وأضاف: "أعرف عن ماذا أتحدث، أتيت من منطقة بسيطة في فيا فيوريتو، كل حبي وتعاطفي يذهب إلى منظمة قلوب للمساعدة".

وأوضح النجم الأرجنتيني قبل أيام أنه تقدم بمساعدات للمتضررين من الجائحة التي ضربت العالم، وطالب بتقديم المساعدات من قبل الجميع.

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ووصل عدد الإصابات في الأرجنتين بالفيروس لقرابة 7480 حالة، توفى منهم 356 على مدار الأسابيع الماضية.

ودرب مارادونا جيمناسيا لا بلاتا قبل توقف الدوري الأرجنتيني، في آخر مغامراته التدريبية بعالم كرة القدم بالآونة الأخيرة.