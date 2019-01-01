للمرة الأولى .. ديبالا يكشف الفرق بين أليجري وساري

اللاعب الأرجنتيني يُشيد بأفكار ساري الهجومية

أعرب المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن ارتياحه وسعادته، بتحسن أوضاعه مع يوفنتوس منذ تولى الإيطالي ماوريسيو ساري الدفة الفنية خلفًا لمواطنه ماسيميليانو أليجري.

وكان صاحب الـ25 عامًا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "يوفنتوس آرينا" الصيف المنقضي، نظرًا لمعاناته مع أليجري في موسمه الأخير مع البيانكونيري، حيث فقد مكانه في التشكيلة الأساسية وتحول لمجرد مهاجم بديل، وذلك منذ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى اليوفي.

لكن فجأة، تبدل وضعه إلى النقيض تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق، بعودته مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية، ليمارس هوايته القديمة بالمساهمة في انتصارات اليوفي، كما فعل في قمة الأحد الماضي ضد إنتر بتسجيل هدف فريقه، عكس ما كان عليه الموسم الماضي.

وقال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية "ينبغي علينا مواصلة العمل الجيد وتنفيذ ما يطلبه المدرب، ويجب على كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، وهذا ما أحاول فعله الآن"

وعن الطريقة التي استعاد بها ثقته بنفسه مرة أخرى بعد موسم الموسم الماضي الصعب، قال "أجبرت نفسي على الهدوء بعد كل ما قيل، الآن أحاول فقط الاستمتاع باللعب مع الفريق والقيام بالأشياء التي أحبها".

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وختم بالرد على سؤال حول الاختلافات بين أليجري وساري، قال "كل مدرب يلعب بطريقة مختلفة عن الآخر. صحيح قمنا بأشياء كثيرة جميلة مع أليجري، لكن ساري يلعب بطريقة أكثر هجومية، ونرى الآن يوفنتوس يلعب بكثافة وكرة هجومية أكثر".