يوفنتوس يدخل على خط مفاوضات ضم ماتياس دي ليخت

يوفنتوس الإيطالي يدخل على الخط من أجل ضم أفضل لاعب شاب في العالم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن إدارة الفريق قد بدأت التفاوض مع أياكس من أجل ضم اللاعب الشاب لصفوفهم.

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وذكرت الصحيفة أن نادي أياكس يطالب بالحصول على مبلغ مالي يتراوح بين 60 و70 مليون يورو كقيمة للصفقة التي يتوقع أن تتم في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن كل من أندريا أنيلي وبافيل نيدفيد يتفاوضان بأنفسهما من أجل إتمام تلك الصفقة لصالح البيانكونيري في أسرع وقت ممكن.

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ونال اللاعب لتوه جائزة الفتى الذهبي، لأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على نجومًا كبارًا مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والحاصل على كأس العالم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة سابقة كانت قد أكدت أن كلًا من برشلونة ومانشستر سيتي مهتمان بالحصوول على خدمات اللاعب أيضًا.