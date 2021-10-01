"يوفنتوس أهم من كريستيانو رونالدو"

عقلية مميزة للغاية..

صحيح أن قيمة كريستيانو رونالدو كبيرة، ولكن يوفنتوس أهم من أي لاعب، هكذا عبّر خوان كوادرادو عن رحيل الدون البرتغالي من البيانكونيري متجهًا إلى مانشستر يونايتد.

ثلاث سنوات قضاها رونالدو في أليانز ستاديوم خاض خلالهم 134 مباراة وسجل 101 هدفًا، ثم قرر الخروج والعودة إلى أولد ترافورد.

يوفنتوس، وبعد البداية السيئة للموسم، بدأ تدريجيًا في تدارك موقفه، وليس أدل على ذلك من الفوز في آخر لقائين بالكالتشيو وتحقيق انتصار هام على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وعند سؤال كوادرادو عن رونالدو، أجاب الدولي الكولومبي بقوله "نحن نعرف جيدًا قيمته، ونعلم جيدًا ما يمثله بالنسبة لنا".

وواصل صاحب الـ33 عامًا "لكن النادي أهم من أي لاعب، الآن نحن نعمل على ألا نتأثر بخروجه".

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أما عن الفوز على تشيلسي، قال "نحن راضون لأننا لعبنا كفريق وحاربنا من أجل الحصول على النتيجة التي أردناها مهما كانت التكلفة".

وأتم "جميع الأندية تلتقي معنا وكأنها مباراة نهائية، علينا أن نتأقلم مع ذلك ونواجههم بنفس العقلية، يجب أن نحافظ على رغبتنا في الفوز دائمًا".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يستعد لخوض ديربي هام أمام تورينو يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي الذي سيمتد لأسبوعين.