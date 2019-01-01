أليجري: يوفنتوس صاحب القرار، ولم أطلب إحداث ثورة في الفريق

المؤتمر الوداعي لمدرب يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماسيميليانو أليجري أن يوفنتوس كان من قرر رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري، نافيًا ما تردد عن طلبه لعقد طويل الأمد أو رغبته إحداث ثورة في الفريق بالتخلي عن عديد اللاعبين واستبدالهم بآخرين.

وكان يوفنتوس قد أعلن رحيل أليجري بنهاية الموسم الجاري، وقيل أن السبب في ذلك رغبة المدرب في التخلي عن لاعبين مثل جواو كانسيلو وباولو ديبالا وميراليم بيانيتش وضم نجوم آخرين، لكن المدرب نفى هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي الوداعي.

وقد بدأ أليجري حديثه بتوجيه الشكر للرئيس أندريا آنييلي على كلماته الجميلة في بداية المؤتمر الصحفي، ومن ثم وجه الشكر للاعبين على ما قدموه خلال السنوات الخمسة دون أن يستطيع حبس دموعه حين رآهم أمامه، مضيفًا "لقد تركت فريقًا فائزًا لديه كل الإمكانيات لتكرار نجاحه في إيطاليا وأن يحظى بتجربة أخرى رائعة في دوري الأبطال. للأسف ونظرًا لبعض الأمور، لن نستطيع المواصلة معًا".

أضاف حول ما قيل أن بافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي كانا خلف قرار التخلي عنه "لقد تحدثنا وعبرنا عن وجهات نظرنا حول ما هو الأفضل لليوفنتوس ومستقبله. ومن ثم قيم النادي الأمر وقرر أن الأفضل ألا أكون مدرب يوفنتوس في الموسم القادم".

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"العلاقة مع آنييلي ونيدفيد وباراتيتشي ستبقى ممتازة، لقد نمونا معًا ومعنا كذلك بيبي ماروتا، وحانت اللحظة المناسبة للرحيل. أغادر تاركًا خلفي مجموعة صلبة من اللاعبين، سواء على الصعيد الشخصي أو الكروي، لأن تحقيق الفوز يحتاج رجال جيدين مثلما يحتاج لاعبين جيدين".

أضاف "فابيو ونيدفيد أصغر مني، لقد قابلتهم حين كانوا صغارًا، لكنهم أصبحوا اليوم مدراء مسؤولين. أشياء كثيرة كتبت ولم تكن سليمة، مثل أنني طلبت عقد طويل الأجل أو أنني أردت إحداث ثورة في الفريق واللاعبين، لكن هذا لم يحدث أبدًا".

"لقد أدركنا ببساطة أن الأفضل ألا نواصل معًا. الناس تتحدث عن 4-5 اجتماعات، لكنه لم يكن سوى اجتماعًا واحدًا مع الإدارة بالكامل وبحضور آنييلي ونيدفيد وفابيو، وقررنا خلاله أن الشروط المناسبة لنواصل العمل معًا لم تعد متوفرة. الرئيس وكرجل مسؤول اتخذ القرار".

أضاف "الأمر كان أبسط مما يبدو لكم، حظينا بخمس سنوات رائعة معًا وعلينا أن نفخر بهذا. أنتم الصحفيون تؤدون عملكم بكتابة الكثير من الأخبار، لكني سعيد ومتحمس".

"لكن يكفي الآن، لأننا غدًا سنحتفل! كل ما تبقى مجرد ثرثرة. يوفنتوس سيبدأ الموسم القادم بنادٍ سوبر وفريق رائع. غدًا لابد وأن نحتلف. أولًا لأجل الاسكوديتو وثانيًا لاعتزال أندريا بارزالي".

أتم قائلًا عن المدافع الإيطالي "بروفسور الدفاع سيغادر. لهذا علينا أن نحظى بأمسية رائعة غدًا، أن نحتفل، لأن تلك السنوات الخمسة كانت مذهلة".