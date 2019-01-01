آنييلي عن رحيل أليجري: القرار الأصعب في مسيرتي، لكنه الوقت المناسب

المؤتمر الوداعي لمدرب يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس قرار التخلي عن المدرب ماسيميليانو أليجري بأنه الأصعب في مسيرته مع النادي، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه جاء في الوقت المناسب.

وأعلن يوفنتوس رحيل مدربه المتوج بـ11 لقبًا خلال السنوات الخمسة السابقة بنهاية الموسم الجاري، وعقد النادي اليوم مؤتمرًا صحفيًا خاصًا لتوديعه قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي على ملعبهم أمام أتالانتا يوم غدٍ الأحد.

وبدأ الرئيس حديثه مطالبًا الجميع بعدم سؤاله عن المدرب القادم لليوفنتوس، ومؤكدًا أنه سيتحدث اليوم ليُودع أليجري فقط، مضيفًا "أنا هنا لأحتفل بأليجري، الرجل الذي كتب تاريخ يوفنتوس. حين كنا نتحدث قبله عن الفوز بـ5 اسكوديتو على التوالي، كنا نتحدث عن الثلاثينات من القرن الماضي وإدواردو آنييلي لكن ماكس وضع نفسه على هذا المستوى".

مورينيو يتوقع عودته للتدريب الموسم القادم

"أذكر حين كنت في لندن عام 2013 مع فابيو باراتيتشي أنتظر بدء نهائي دوري الأبطال بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، يومها كنت في السيارة فيما أليجري كان يمشي قرب الفندق، يومها أشرت له وقلت لفابيو أن هذا هو مدرب يوفنتوس القادم".

"كان علينا الانتظار لـ14 شهرًا، قبل اللحظة الخالدة في 16 يوليو 2014 التي وافق عندها على تدريب يوفنتوس رغم الاحتجاجات. حذرونا يومها عند اقترابنا من النادي من تجمهر الجماهير وانتظارهم لنا، وأراد السائق هنا أن نسلك مدخلًا فرعيًا، لكني رفضت وأصريت على الدخول من البوابة الرئيسية، لأنه لم يكن هناك أي شيء نخفيه أو نخجل منه".

"تطلب الأمر الكثير من الشجاعة ليقبل تدريب اليوفنتوس في 16 يوليو ثم يُتوج بالاسكوديتو ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم. أريد التأكيد أن تلك السنوات الخمسة كانت رائعة ومليئة بالمودة والاحترام والصداقة والعمل الجماعي الجاد وقبل كل هذا العديد العديد العديد من الانتصارات".

آنييلي أكد على قوة علاقته الشخصية مع أليجري، موضحًا أنهم جيران ويرون بعضهم كثيرًا، مضيفًا حول كواليس القرار "لقد قرأت أشياءً خلال الأيام القليلة الماضية، لكني حين فكرت مع نفسي بعد الخسارة أمام أياكس، قررت الاستمرار مع اليجري، كانت أفكارًا صادقة تمامًا".

"مع مرور الوقت، ناقشنا وحللنا جميعً وضعيات مختلفة، ولا أستطيع نفي وجود حزن في إدراك أنه الآن الوقت المناسب لنهاية واحدة من أفضل الحقبات الزمنية في تاريخ يوفنتوس. ذلك ما يحدث حين ينظر أشخاص أذكياء للوضع ويُقررون التوقف في مستوً عالٍ بدلًا من التقدم للأمام".

"ماكس كان مدير كل هذا، قائد الأوركسترا، لذا أريد أن أهديه هذا القميص"، وقد منحه الرئيس قميصًا بالرقم 5 وهو عدد سنوات المدرب مع يوفنتوس وكذلك ألقابه من الدوري الإيطالي، وكتب القميص باسم "التاريخ وحيدًا".

أضاف حول اتخاذ القرار "القرار نضج مع الوقت، حين تُواجه أمورًا معينة تُدرك بوضوح أنه القرار المناسب لجميع الأطراف. دومًا ما كان النادي المسؤول الوحيد عن قراراته. هذا النادي يمتلك تاريخه ولا أحد "لا غنى عنه" في يوفنتوس، بدءً مني أنا حتى طاقم الموظفين. التاريخ لا يتحدث سوى عن يوفنتوس وليس عن الأفراد، سواء الرؤساء أو المدربين أو اللاعبين أو حتى الأجهزة الطبية".

"هناك مسؤولية داخل النادي يجب تحملها لأجل صالح هذا النادي"، وأخيرًا سُئل آنييلي إن كان هذا أصعب قرار اتخذه في يوفنتوس، فأجاب "نعم بالتأكيد، نعم ولكل الأسباب التي ذكرتها".