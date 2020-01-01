بالأرقام.. زياش يتفوق على صلاح

نجم أياكس المنتقل لتشيلسي أفضل رقميًا من نجم ليفربول.. مقارنة جديدة بين محمد صلاح وحكيم زياش

تفوق النجم المغربي حكيم زياش على نظيره المصري محمد صلاح على مستوى الأرقام، في صراع رقمي سيستمر بداية من الموسم المقبل.

وكان زياش قد انتقل إلى تشيلسي بشكل رسمي بعد نهاية موسم الانتقالات الشتوية الماضية، على أن ينضم إلى البلوز بداية من الموسم المقبل.

ونظرًا للأرقام في صناعة الفرص الخاصة بالموسم الماضي على مستوى دوري أبطال أوروبا، تفوق النجم المغربي على الجناح المصري.

المزيد من الفرق

ووصل حكيم زياس مع أياكس أمستردام الهولندي إلى نصف النهائي وغادر البطولة في مشهد دراماتيكي على يد توتنهام، بينما فاز صلاح مع ليفربول باللقب.

ورغم ذلك، إلا أنه على مستوى صناعة الفرص نجح صلاح في خلق 14 فرصة في 11 مباراة، بينما صنع زياش 24 في 10 مباريات فقط.

وسنرى الكثير من تلك المقارنات الرقمية بين النجمين رفقة رياض محرز كذلك، حيث سيلعب الثلاثي في الدوري الإنجليزي الممتاز بقمصان 3 من أكبر أنديته.

بوجود ميسي وهازارد وغياب رونالدو.. تشكيل الأكثر مراوغة في العقد

يذكر أن محمد صلاح قد حصل على لقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي، حيث بات أكثر اهتمامًا بتسجيل الأهداف من صناعتها.