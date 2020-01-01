لجنة المنتخبات تطلب تأجيل نهائي كأس رئيس الدولة في الإمارات

النهائي مقرر لعبه في مارس القادم

كشفت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الأربعاء عن طلب لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي كأس رئيس الدولة المقررة في مارس القادم.

ويعود السبب في هذا الطلب لتعارض النهائي المقرر إقامته في 19 مارس 2020 مع مباراتي منتخب الإمارات مع ماليزيا وأندونيسيا ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وطالبت اللجنة بتأجيل المباراة لتُقام في نهاية الموسم أو في أي وقت آخر، خاصة مع الأهمية القصوى لمباراتي التصفيات الآسيوية للمونديال وتأثيرهما المباشر على حظوظ الأبيض في التأهل للمرحلة القادمة.

ويحتاج المنتخب الإماراتي للفوز فقط للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم من تصفيات مونديال قطر 2022، إذ يتواجد حاليًا في المركز الرابع من مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وتتواجد ماليزيا في المركز الثاني بـ9 نقاط ثم تايلاند في الثالث بـ8 نقاط، لكن المنتخبات الثلاثة لعبت مباراة إضافية عن الأبيض.

وكانت اللجنة الانتقالية المسؤولة عن إدارة شئون كرة القدم في الإمارات عقب استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قد عينت إيفان يوفانوفيتش لقيادة الأبيض خلفًا للمقال بيرت فان مارفيك، ذلك بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس الخليج العربي 24 التي أقيمت في قطر.