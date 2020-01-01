العين يتخطى بونيودكور ويحجز مقعده في دوري أبطال آسيا 2020

العين حقق المطلوب على استاد هزاع بن زايد

صعد العين الإماراتي لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد انتصاره اليوم الثلاثاء على بونيودكور الأوزبكي في ملحق التصفيات التمهيدية للبطولة بهدف دون رد.

وجاء اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد في الإمارات نديًا بين الطرفين مع أفضلية نسبية للفريق الإماراتي خاصة في المحاولات الهجومية على المرمى، لكنه لم يستطع ترجمة فرصه لأهداف سوى عند الدقيقة الـ78 من اللقاء عبر سعيد جمعة.

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الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي رغم أفضلية العين ونشاطه هجوميًا عبر تحركات محمد عبد الرحمن وبندر الأحبابي، وقد أهدر مهاجمه لابا كودجو فرصة محققة في بداية اللقاء.

تواصل اللقاء في شوطه الثاني بنفس الوتيرة، وقد أضاع الفريقين عدة محاولات هجومية جيدة قبل أن ينجح سعيد جمعة في استغلال مواجهة فردية مع حارس مرمى الفريق الأوزبكي وإحراز هدف اللقاء الوحيد والتأهل للدور القادم.

وسيلعب العين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه سباهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي، وسيبدأ الزعيم مبارياته بمواجهة سيباهان على ملعبه استاد هزاع بن زايد في الـ11 من فبراير القادم.