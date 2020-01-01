ماجد حسن: هدفي القادم هو العودة للمنتخب الإماراتي

لاعب وسط شباب الأهلي جاهز لتحقيق هدفه

أكد ماجد حسن نجم وسط شباب الأهلي أن هدفه القادم هو العودة لصفوف منتخب الإمارات ، واصفًا الأمر بأنه حلم طال انتظاره ومشددًا على جاهزيته التامة لتحويله إلى واقع.

الأبيض سيخوض مباراتين مهمتين وحاسمتين في مشواره ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ،إذ سيلعب ضد ماليزيا في استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم 26 مارس ومن ثم سيحل ضيفًا على أندونيسيا في الـ31 من نفس الشهر، ويأمل ماجد حسن أن يكون جزءً من قائمة المنتخب.

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وأكد اللاعب صاحب الـ27 عامًا أن ارتداء قميص المنتخب الوطني هو حلم وطموح كل لاعب إماراتي، مشيرًا لأن هدف العودة للأبيض يمنحه دوافع كبيرة في التدريبات والمباريات لبذل قصارى جهده والظهور بالمستوى الأفضل لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة لصفوف المنتخب وتعويض فترة غيابه عنه.

وأضاف ماجد "أنا جاهز تمامًا وتواجدي مع شباب الأهلي في الملعب أكبر دليل على أنني بدأت العودة لمستواي، وسأصبح أفضل بالطبع مع كل مباراة أخوضها".

تابع "تعلمون أن إصابتي لم تكن سهلة أبدًا، وقد غبت لفترة ليست قصيرة عن اللعب، وصلت لمرحلة جيدة الآن ولكني أتطلع بالتأكيد للأفضل مع كل مباراة أشارك بها".

وعن انتصار فريقه على بني ياس في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي ، قال ماجد حسن "لم نُقدم المستوى المطلوب رغم الفوز، تركيزنا كان على النقاط الثلاثة وليس الأداء".

"نحن سعداء بالعودة للانتصارات وإرضاء الجماهير وتأمين صدارة الدوري بعد خسارة 4 مباريات متتالية في الفترة السابقة، هذا الأمر وضعنا تحت ضغط كبير ولذا خضنا اللقاء بهدف الفوز فقط وبغض النظر عن جودة الأداء، خاصة أن المنافس فريق جيد جدًا والفوز عليه في ملعبه صعب جدًا".