يوسين بولت يستسلم لكريستيانو رونالدو: الآن هو أسرع مني

يوسين بولت يتحدث عن كريستيانو رونالدو

استسلم العداء الجامايكي المعتزل يوسين بولت أمام أسطورة كرة القدم ونجم يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو معلنًا أنه في حال تحداه فإنه سيُهزم من النجم البرتغالي.

وكان بولت قد حقق حلمه ومارس كرة القدم لفترة قصيرة بعد اعتزاله العدو ويعد أحد جماهير كرة القدم الشغوفين باللعبة الشعبية الأولى.

وحول التحدي المنتظر الذي كان قد تحدث عنه بولت من قبل أكد العداء الجامايكي وأسطورة ألعاب القوى أنه غير مستعد لمواجهة كريستيانو رونالدو.

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وقال بولت: "سيفوز كريستيانو بكل تأكيد في حال تواجهنا في مضمار في الوقت الحالي لأنه لا يزال نشطًا. بالنسبة لي، فهو يقوم بتطوير نفسه كل يوم وبالنسبة لي هو رياضي خارق"

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وأضاف: "إنه دائمًا في صدارة رياضته ويحفز نفسه باستمرار من أجل مواصلة العمل بنفس الكفاءة، إنه يعمل بجد وتركيز دائمًا، أعتقد الآن أنه سيكون أسرع مني"

وتابع: "ممارسة كرة القدم؟ لقد كان حلمًا لي وأردت القيام به بعد إنهاء مسيرتي المهنية، لقد كانت تجربة مميزة بالنسبة لي وأردت القيام بها منذ سنوات"

وأردف: "شخصيًا أعتقد أنني لو بقيت في أوروبا كنت سأحقق ذلك وكان من الأفضل. كان تفكيري عند ذهابي إلى أستراليا هو الابتعاد عن وسائل الإعلام فقط ليس إلا"

"رونالدو مهووس بكونه الأفضل وسيلعب حتى سن الـ 41"

يذكر أن يوسين بولت قد حقق الأرقام القياسية على مدار سنوات خاصة الرقم الذي بات مسجلًا باسمه في سباق 100 متر والذي كسره بعد صمود لأعوام طويلة.