مدرب بني ياس: مواجهة شباب الأهلي القادمة مختلفة تمامًا عن لقاء الذهاب

بني ياس فاز في الذهاب 3-0

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبني ياس أن مباراتهم القادمة أمام شباب الأهلي في الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي الإماراتي مختلفة تمامًا عن لقاء الذهاب الذي انتهى لصالحهم بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل شباب الأهلي مباراة الأربعاء القادم بهدف الفوز للحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري، إذ يتخلف عن الشارقة في الصدارة بثلاثة نقاط قبل جولتين من النهاية.

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وقال كورنو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "نحترم شباب الأهلي، فهم يمتلكون أفضل توليفة من اللاعبين في الدولة خاصة أنها تجمع الشباب مع أصحاب الخبرة".

"شباب الأهلي يمر بحالة جيدة وقد فازوا بالفعل بالبطولات خلال الموسم الجاري من خلال فوزهم بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي".

أضاف "في المقابل بني ياس جاهز أيضًا لتلك المواجهة، فنحن نلعب كرة قدم جميلة وسنذهب إلى دبي من أجل الاستمتاع بكرة القدم وتحقيق نتيجة ايجابية".

وقال كرونو عن مواجهة الدور الأول التي انتهت لصالحه بثلاثة أهداف دون رد "يوجد اختلاف كبير بين مباراة الدور الأول والمباراة القادمة، شباب الأهلي ينافس حاليًا على بطولة الدوري، وبني ياس تطور مستواه بشكل ملحوظ".

وأتم قائلًا عن صراع لقب الدوري "شباب الأهلي يُنافس الشارقة على لقب الدوري، ومباراته أمامنا ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية بطل الدوري لهذا الموسم. بني ياس سيلعب لتحقيق الفوز لنفسه، فنحن لا نهتم بهوية البطل".

يُذكر أن بني ياس يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة.