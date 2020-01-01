يوسف بلايلي: أطلب من بلماضي أن يسامحني وسأعود بقوة

يوسف بلايلي يوجه رسالة إلى مدربه جمال بلماضي.

طلب الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق نادي قطر، من مواطنه جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده، أن يسامحه بعد تقصيره في حق نفسه خلال الفترة الماضية.

وابتعد بلايلي عن قائمة منتخب الجزائر الفترة الحالية، في ظل ابتعاده عن ممارسة كرة القدم منذ شهر مارس الماضي، بعد التوقف في جميع البلدان بسبب انتشار فيروس كورونا.

بلايلي قال خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "لم انضم لمنتخب الجزائر لأنني كنت بدون فريق، بجانب أن بلماضي كان غاضب من ابتعادي عن الملاعب".

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لاعب نادي قطر تابع: "أطلب من بلماضي وجماهير الجزائر السماح، وأعهدهم بأنني سأعود بقوة للملاعب وللمنتخب من أجل إسعادهم".

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يوسف بلايلي أردف: "جمال بلماضي كان غاضب مني لأنه يحبني كثيرًا، وابتعادي عن الملاعب تسبب في غضبه، ولكني إن شاء الله سأعود بقوة خلال الفترة المقبلة".

لاعب الأهلي السعودي السابق واصل: "جمال بلماضي هو أفضل مدرب أشرف عليّ، وهو أفضل مدرب في تاريخ المنتخب الجزائري، نظرًا لما حققه مع الخضر".

لماذا ابتعد #يوسف_بلايلي عن منتخب #الجزائر ؟! وهل جمال بلماضي غاضب منه ؟ شاهد الاجابة عبر برنامج #ضيفنا .. ورسالة من اللاعب لمدربه " سامحني" !! pic.twitter.com/biGegwd8U1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 18, 2020

واختتم يوسف بلايلي تصريحاته موجهًا رسالة إلى بلماضي، حيث قال: "أقول له سامحني وإن شاء الله سأعود بقوة وأسعدك وأسعد جميع الجماهير الجزائرية".

يوسف بلايلي فسخ عقده مع النادي الأهلي السعودي، لينتقل إلى صفوف فريق قطر في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.