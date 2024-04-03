فيديو | رد مفاجئ .. يوسف الثنيان يختار الأنسب للهلال بين كريستيانو رونالدو ونيمار

الاختيار بين نيمار وكريستيانو رونالدو..

SHAHID

أشاد يوسف الثنيان، أسطورة الهلال السعودي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صفقة الأسطورة رونالدو تحوّلت من الهلال إلى النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد أن تعرض الزعيم لعقوبة الحرمان من التعاقدات، على خلفية قضية تجديد عقد متوسط ميدانه محمد كنو.

الثنيان قال في تصريحات مع برنامج "ليوان المديفر": "كريستيانو اسم عالمي مشهور ونجم رائع للغاية.. النصر استفاد منه، واللاعب أضاف الكثير للفريق".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعن الأفضل للهلال بين كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور؛ رد الأسطورة الهلالية: "البرتغالي يلعب في العمق.. بينما النجم البرازيلي يجيد في الجناح الأيسر؛ حيث يوجد لدينا سالم الدوسري".

وأشار يوسف الثنيان، إلى أن سالم يقدم مستويات ممتعة مع الزعيم الهلالي، ويتطور مستواه باستمرار من مباراة وبطولة إلى أخرى؛ في تلميح إلى عدم حاجة الفريق لصفقة نيمار.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات مع الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.

SHAHID