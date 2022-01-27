يوري ريجير: أحدث نجوم أكاديمية أياكس ينتظر الانطلاق مع الفريق الأول

لم تُظهر مواهب أكاديمية نادي أياكس الهولندي أي علامة على التباطؤ خلال السنوات الأخيرة، حيث واصلت تغذية الفريق الأول باللاعبين الرائعين.

ريان جرافنبرخ ويورين تيمبر هما اثنان فقط من المواهب المحلية الحالية في صفوف بطل الدوري الهولندي، الذين تحولوا إلى نجوم في فريق المدرب إريك تين هاج، بالإضافة إلى لاعبين دوليين في منتخب هولندا قبل عيد ميلادهم الحادي والعشرين.

ومع ذلك، إذا كان هناك مركز واحد في الملعب، يبدو أن أياكس لديه حاليًا عدد لا ينتهي من الشباب، فهو مركز الظهير الأيمن.

لقد تطور كل من سيرجينيو ديست، ونصير مزراوي، وديفين رينش ليصبحوا لاعبين دوليين كبار بعد أن وصلوا إلى منتخبات بلادهم من بوابة أياكس، مع ديست بالطبع الذي غادر العش بالفعل للانضمام إلى برشلونة.

وبالنظر إلى التطورات العديدة في قائمة أياكس، هناك فرصة جيدة لشغل مركز الظهير الأيمن من قبل خريج أكاديمية آخر، هو يوري ريجير البالغ من العمر 18 عامًا، والذي قدم نفسه للدخول في خطط الفريق الأول، حتى لو كان نادرًا ما يُعتقد أنه مدافع.

ريجير في الأصل لاعب وسط، وأظهر تنوعًا هائلًا منذ انضمامه إلى أياكس عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا في 2017، وعلى مدار الموسم الحالي، تطور في مركز الظهير الأيمن، مما يشير إلى أنه سيحتل هذا المكان، عاجلًا وليس آجلًا.

وعلى الرغم من بلوغه 18 عامًا فقط في أغسطس، إلا أن ريجير هو بالفعل قائد لفريق شباب أياكس، الذي يلعب في الدرجة الثانية في هولندا، ولديه أكثر من 60 مباراة في هذا المستوى، بعد أن أصبح بالفعل رابع أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع الفريق عندما شارك في أوائل 2020.

فيما ظهر مع الفريق الأول في أياكس خلال مباراة كأس هولندا في ديسمبر، أمام بارينجريخت، ويبدو أنه مقدر له أن يصبح لاعب على أعلى مستوى.

والده، آرند ريجير، لاعب الوسط السابق قال في تصريحات مع "جول GOAL" عن نجله: "لم يفعل أبدًا أي شيء مختلف في حياته كلها، منذ صغره كان يلعب بالكرة".

وأضاف: "المتعة في كرة القدم كانت دائمًا أولوية، وهذا لا يختلف في أياكس الآن".

بدأ ريجير الصغير تعليمه الكروي في نادي زاندفورت المحلي، على الرغم من أنه لم يُسمح له في البداية بالانضمام عندما ظهر لأول مرة بعمر الرابعة.

يقول والده: "كلاعب شاب، كان يحب فعل كل شيء، لقد لعب في خط الهجوم وفي الدفاع، وشارك أيضًا في حراسة المرمى، حتى أنه فاز بالكؤوس كحارس".

انتقل ريجير للانضمام إلى أدو دين هاج بعمر 12 عامًا، بعد أن رفضه أياكس وألكمار في التجارب، على الرغم من أنه بعد عامين، أحب أياكس ما شاهده من الشاب ونقلوه إلى العاصمة.

وأظهر ريجير استعدادًا للعب في أي وجميع المراكز، وهو ما كان يعني أنه كان قادرًا على اغتنام أي فرصة للمشاركة على أعلى مستوى، وقد حرص على استغلالها.

على سبيل المثال، عندما طلب جون هيتينجا مدرب أياكس تحت 19 عامًا لاعبًا للمشاركة كمهاجم في الجانب الأيمن ضد فالنسيا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 2019-20 استخدم ريجير، رغم أنه كان قد بلغ للتو السادسة عشر.

ورد ريجير دين المدرب، حيث سجل ثلاثية في الفوز بنتيجة 5-3 على الفريق الإسباني، مما أدى جزئيًا إلى أن يصبح أصغر لاعب يحصل على استدعاء لمنتخب هولندا تحت 17 عامًا في كأس العالم 2019 في البرازيل.

بعد التعرض لهزيمة مؤلمة بنتيجة 3-0 أمام اليابان في المباراة الافتتاحية، دخل ريجير إلى التشكيل الأساسي للهولنديين، وتم استخدامه كلاعب وسط في دور المجموعات، قبل إعادته إلى قلب الدفاع يخرج بالكرة في جولات خروج المغلوب.

لكن في الدور نصف النهائي ضد المكسيك، أضاع ريجير ركلة الترجيح الحاسمة في خسارة هولندا، في لحظة كانت من الممكن أن تكسر لاعبًا أقل تصميمًا.

وقال ريجير في تصريحات لصحيفة "Voetbalzone" الهولندية: "بطولة كأس العالم كانت بمثابة ضربة كبيرة، وكانت الأيام القليلة الأولى بعدها صعبة للغاية، لكنني أردت أن ألعب المباراة التالية مع أياكس على أي حال، وسجلت هدفين".

وأضاف: "كانت تلك نقطة تحول، كنت أعلم أنني عدت إلى المسار الصحيح".

كان ريجير على المسار الصحيح منذ ذلك الحين، وسجله الذي يشكل خمسة أهداف وتسع تمريرات حاسمة مع شباب أياكس هذا الموسم يجعله أحد أفضل اللاعبين في دوري الدرجة الثانية، لا سيما بالنظر إلى أنه لعب في الغالب كاحتياطي، سواء في خط الوسط أو الظهير الأيمن.

وقال ريجير في تصريحات مع "جول GOAL": "أفضل اللعب في مركز رقم 6 أو 8، كلاعب وسط حر بين الدفاع والهجوم، هذا العام لعبت في الغالب في مركز الظهير الأيمن، إذا نظرت إلى أرقامي في النصف الأول من الموسم، فهي ممتازة من هذا المركز".

وأكمل: "أعلم أنه قد تكون هناك فرصة لاختراق فريق أياكس الأول في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من اللعب في خط الوسط، ولذا يجب أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

بعيدًا عن أرض الملعب، يظل ريجير هادئًا ومتواضعًا، حيث وصفه والده بأنه "شخص يتماشى مع الجميع".

ويضيف: "إنه صبي متواضع للغاية، يذهب أحيانًا لمساعدة فريق زاندفورت تحت 21 عامًا في تدريبهم، وهو أمر من الجيد جدًا رؤيته".

بعد ظهوره الأول مع الفريق في أواخر عام 2021، كان ريجير يأمل في جذب انتباه تين هاج في معسكر أياكس التدريبي الشتوي، لكن الرحلة إلى البرتغال انتهت بعد يومين فقط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبدو أن ريجير لم يشعر بخيبة أمل جراء ذلك، حيث عاد إلى فريق شباب أياكس ولعب في العاشر من يناير، وسجل هدفًا ضد أوتريخت أثناء لعبه في مركز مختلف، حيث استخدمه هيتينجا في مركز صانع الألعاب.

وقال ميشيل كريك مساعد مدرب شباب أياكس لموقع "جول" بعد المباراة: "يوري لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، يلعب دورًا هامًا سواء بالكرة أو في الجانب الدفاعي، وليس عبثًا أن يكون قائدنا".

وأضاف: "إنه لاعب شاب متحمس بشكل لا يصدق ومتعدد الاستخدامات، بينما يكون أعلى من المتوسط في كل مركز تقريبًا، وهذا بالطبع مفيد للغاية إذا كنت قادرًا على التميز في أكثر من مركز".

وأكمل: "لقد ظهر يوري مؤخرًا لأول مرة مع الفريق الأول، لذا فإن الإمكانيات موجودة، إذا سنحت له الفرصة، أنا مقتنع بأنه يمكنه اللعب بشكل جيد كظهير أيمن للفريق الأول أيضًا".

الهدف التالي بالنسبة إلى ريجير هو الظهور لأول مرة في الدرجة الأولى، حيث يحاول أن يلعب بشكل منتظم مع أياكس على مدار السنوات القليلة القادمة، على الرغم من وجود علامات استفهام حول مستقبله، نظرًا لأن عقده من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم.

وقال وسط تقارير تفيد بأن المحادثات تتقدم بشكل جيد فيما يتعلق باتفاق جديد: "إنها ليست مشكلة بالنسبة لي، أفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي".

وأضاف: "اللعب لفريق أياكس الأول هو بالطبع أهم شيء بالنسبة لي، لكن سنرى ما سيحدث قريبًا".

ويأمل أياكس أن يستمر ريجير في التألق خلال الأشهر المقبلة، سواء في مركز الظهير الأيمن أو أي مكان آخر، فهو بالتأكيد يملك الموهبة لسد أي ثغرات قد تظهر في واحد من أكثر الفرق الشابة إثارة في أوروبا.