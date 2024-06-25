لماذا لا يقدم الفرنسي أفضل مستوياته مع منتخب فرنسا؟

فاجأ ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الجميع باستبعاد أنطوان جريزمان من مباراة فرنسا وبولندا في نهاية دور المجموعات ليورو 2024 بالنسبة للديوك.

ديشان تحدث عن أن جريزمان "لم يقدم أفضل مبارياته مع المنتخب" أمام هولندا وأومأ إلى نقطة "الإرهاق البدني بعد موسم معقد" على حد تعبيره.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن خيار ديشان لم يلق القبول الكبير لدى أحد أهم قادة منتخب فرنسا في الجيل الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفادت الصحفية بأن قرار ديشان أدى إلى "خيبة أمل" و"إحباط" من قبل نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا.

ويرى جريزمان أنه لا يعاني جسديًا فيما يتعلق بقلة المدة بين المباريات، وبالتالي لا يشعر بأي حاجة إلى الراحة.