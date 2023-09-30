يورجن كلوب يفتح النار على التحكيم ويعبر عن سعادته بمستوى ليفربول!

كلوب غاضب من التحكيم وسعيد بفريقه...

فتح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول النار على التحكيم الإنجليزي، عقب مباراة فريقه أمام توتنهام، مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول، من توتنهام بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت حصول اثنين من لاعبي ليفربول على بطاقات حمراء.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"لم أكن فخورًا بفريقي، أكثر مما أنا عليه اليوم، لم أر في حياتي مباراة مثل هذه، مع تلك الظروف الظالمة والقرارات المجنونة".

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وتابع: "في البطاقة الحمراء الأولى، عند إعادتها سنجد أنه يضغط على الكرة ويمررها ولم يكن متعمدًا، أما في حالة طرد جوتا، فالبطاقة الصفراء الأولى لم تكن مستحقة".

وحسم توتنهام المباراة، لصالحه في الوقت القاتل من المباراة، بالنيران الصديقة من جويل ماتيب، بعد عرضية من الجانب الأيمن أخطأ مدافع ليفربول في التعامل معها ووضعها في مرماه.

وعن خطأ ماتيب، قال المدرب الألماني: "إنه تدخل القدر فلابد أن يضع أحد قدمه في هذه المنطقة، لقد دافع ماتيب بشكل جيد اليوم وحاول إخراج الكرة لكنّها سكنت المرمى".

وعن الغاء هدف ليفربول بسبب التسلل قال كلوب: "هذا الهدف لم يكن تسلل، لقد رسموا خطوطهم بشكل خاطئ، الكرة في قدم محمد صلاح ولم يحكموا على اللحظة التي مرر فيها الكرة بشكل صحيح".