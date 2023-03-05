يورجن كلوب عن إنجاز محمد صلاح: في المستقبل سوف تنظرون إلى ما فعله وتتعجبون!

يورجن كلوب مدرب ليفربول يشيد بأداء فريقه وإنجاز محمد صلاح بعد الفوز العريض على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي..

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأداء لاعبيه وبالأخص المصري محمد صلاح، بعد الفوز العريض على مانشستر يونايتد في قمة الجولة السادسة والعشرين لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تمكن من تحقيق فوز تاريخي على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ليحقق "الريدز" أكبر فوز في تاريخ مواجهاته أمام "الشياطين الحمر".

المباراة شهدت تسجيل صلاح لهدفين في مرمى دافيد دي خيا، ليرفع رصيد أهدافه الإجمالي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي إلى 129 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للريدز في "البريمييرليج".

كلوب تحدث بعد المباراة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلًا: "لا توجد كلمات لوصف ما حدث، لقد كانت مباراة قدم مذهلة ورائعة، لعبنا أفضل كرة قدم لنا ضد فريق في مستواه".

وأضاف: "كانت بداية الشوط الثاني جيدة جدًا، وكانت النهاية جيدة أيضًا، هذه هي كرة القدم، يمكن أن يحدث أي شيء".

وأكمل: "كانت هذه الدفعة التي أردناها، هذا الفوز يضعنا في الاتجاه الصحيح، على الجميع أن يعرف أننا لم نسقط بعد، لم يكن الأمر كذلك الفترة من الوقت، لكن الليلة كانت عرضًا مناسبًا لما يمكن أن نصبح عليه، وما يجب علينا فعله من الآن فصاعدًا".

وعن إنجاز محمد صلاح بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "129 هدفًا، هذا جنون، يا له من رقم لا يصدق، إنه لاعب مميز، نحن نقدره جدًا".

واختتم كلوب: "في المستقبل سوف ينظر إلى الناس إلى الوراء ويتعجبون مما فعله صلاح، لقد شهدنا شيئًا مميزًا حقًا".