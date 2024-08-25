"أتواصل معه بشكل دائم" .. يورجن كلوب يكشف عن رأيه في آرني سلوت

كلوب يتحدث عن مدرب ليفربول الجديد

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، عن رأيه في آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، مؤكدًا على أنه تواصل معه بالفعل عدة مرات.

وقال كلوب خلال تصريحات لشبكة "ESPN": "تحدثنا مرة أو مرتين في البداية، وبعد ذلك تبادلنا الرسائل النصية، ولا يوجد شيء يمكنني أن أخبره به وهو لا يعرفه بنفسه".

وأضاف: "من جانبي، أريد أن أقدم ردود فعل إيجابية في البداية، لأننا جميعًا بشر، وقد نبذل قصارى جهدنا وهذا ما فعله سلوت، وأعرف الضغط الكبير على اللاعبين، بسبب اليورو وكوبا أمريكا، وحصل اللاعبون على أسبوع واحد راحة قبل انطلاق الموسم".

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وواصل: "كنت سعيدًا عندما سمعت أن ليفربول يسعى للتعاقد مع آرني سلوت، ولم أكن مشاركًا في أي شيء، ولا ينبغي أن أفعل هذا الأمر، ولست من هذا النوع من الرجال الذين يعملون في الخلفية".

المدرب الألماني تابع: "لا أفتقد لوظيفتي كمدرب، ولكنني أفتقد كل الأشخاص الذين عملت معهم، يمكننا أن نرى بعضنا البعض متى أردنا في المستقبل".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "ما زلت أستمتع بمشاهدة كرة القدم خاصة سالزبورج، وأيضًا شاهدت ليفربول يلعب وكان جيدًا حقًا، هذه هي الأشياء التي شاهدتها ولكن إلى جانب ذلك كان هناك الكثير من الأولمبياد".