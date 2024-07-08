فيديو | "لا يوجد 4 ليونيل ميسي!" .. اعتراف جريء من وزير الرياضة السعودي عن ميزانيات الرباعي الكبير

ميزانيات الأندية أثارت جدلًا جماهيريًا كبيرًا..

رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على السؤال الأكثر تداولًا بين الجماهير؛ بشأن اختلاف "ميزانيات" أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

بعض من قيادات الأندية السعودية الكبرى، خرجوا بـ"اتهامات" ضد المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد، بتفضيل فرق بعينها على حساب أخرى، في "الدعم والصفقات".

وعن ذلك.. يقول الفيصل في تصريحات جريئة لـ"بودكاست سقراط": "اختلاف أو تساوي ميزانيات الأندية السعودية؛ لا يُمكن قياسها بطريقة معينة".

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واستشهد وزير الرياضة السعودي، بصفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى نادي الهلال، في صيف عام 2023، قبل أن يفضل الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتساءل الفيصل؛ قائلًا: "هل يوجد في العالم (4 ميسي)؟!.. إنه واحد فقط"، مشددًا على أن الدعم يختلف على حسب قيمة اللاعب الذي يختاره النادي، للتعاقد معه.

وأضاف: "قيمة الأسطورة الأرجنتينية أكبر بكثير من باقي اللاعبين؛ لذلك.. فإن الدعم الذي كان سيتم تقديمه للنادي الذي تفاوض معه، أكثر من الفرق السعودية الأخرى".

وأشار عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أن الأندية هي التي تختار اللاعبين وتتفاوض معهم - حيث أحيانًا تنجح وفي أحيانٍ أخرى تفشل في إقناعهم بالقدوم إلى المملكة -، مؤكدًا في نفس الوقت على أنه تم تلبية جميع طلبات الفرق السعودية، بصفة عامة.