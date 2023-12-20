يواجه عقوبة مدمرة .. تحديد موعد محاكمة داني ألفيش في قضية "الاغتصاب المزعومة"

قضية أثارت غضب العالم ضد أحد أفضل نجوم كرة القدم

حددت محكمة برشلونة، في إقليم كتالونيا الإسباني، موعد محاكمة النجم الدولي البرازيلي السابق داني ألفيش، في قضية الاغتصاب المزعومة.

ألفيش متهم بـ"اغتصاب" فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، يوم 30 ديسمبر من العام 2022؛ حيث تزعم الضحية، بأن النجم البرازيلي قام بالاعتداء عليها جنسيًا - دون رضاها -؛ بعد أن قام بضربها.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، حددت المحكمة، أيام 5 و6 و7 من شهر فبراير لعام 2024، موعدًا لمحاكمة داني ألفيش، في القضية التي أثارت الرأي العام.

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الصحيفة كشفت عن أن النجم البرازيلي، سيُحاكم وهو محبوسًا على ذمة القضية؛ بعد أن تم رفض طلب "الإفراج عنه"؛ وذلك خوفًا من هروبه خارج البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن محامية الضحية، طلبت معاقبة داني ألفيش، الذي مثّل نادي برشلونة الإسباني، في الفترة من 2008 إلى 2016، قبل أن يعود إليه في موسم 2021-2022، بـ"السجن" لمدة 12 سنة، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 150 ألف يورو.

ومن ناحيته.. أيّد المدعي العام في القضية، المطالب المالية لمحامية الضحية، مع تخفيف عقوبة السجن من 12 سنة لـ9، إلى جانب وضع اللاعب تحت الرقابة لمدة 5 أعوام أخرى.