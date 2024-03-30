ماذا قال مدرب الميرنجي؟

استنكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، هجوم الحارس التاريخي لباراجواي تشيلافيرت على فينيسيوس جوينور، نجم النادي الملكي.

كان تشيلافيرت قد وجه انتقادات حادة للبرازيلي فينيسيوس، بعد انهياره في البكاء خلال مؤتمر صحفي قبل ملاقاة إسبانيا، مشيرًا إلى أنه "أول من يهين ويهاجم المنافسين".

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم: "ليس من المنطقي التعليق على ما يقوله الآخرون، ليس عليك أن تأخذ ما يقولونه في الاعتبار".

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وأوضح أنشيلوتي جاهزية فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدًا الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث يحتاج الميرنجي للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة ووضع قدمًا على منصات التتويج.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.