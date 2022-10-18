يهاجم نجم برشلونة؟ ديفيس لموسيالا: سلبوا منك جائزة كوبا لكنهم لن يسلبوا الكرة الذهبية!

لابد من بعض الجدل حول الكرة الذهبية حتى لو كانت بعض الجوائز محسومة.

لأول مرة منذ سنوات مر حفل الكرة الذهبية دون بعض الجدل الذي يدور حول أحقية لاعب على آخر في الحصول على الجائزة الأهم.

لكن يبدو أن الكندي ألفونسو ديفيس قد أبى أن يمر الحفل بهذه الطريقة ففتح باب للجدل من جانب آخر، يخص جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

وكان بابلو جافي لاعب وسط برشلونة قد نال الجائزة في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس ليكون ثاني لاعب على التوالي من برشلونة يحصدها بعد بيدري جونزاليس.

الأمر لم يعجب الكندي ألفونسو ديفيس الذي كان يتمنى حصول زميله في بايرن ميونخ جمال موسيالا الذي كان مرشحًا هو الآخر للحصول على الجائزة.

وخرج اللاعب عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، ليكتب رسالة مفادها أن موسيالا قد سُرق بعدم حصوله على الجائزة.

وكتب ديفيس: "ربما يكونوا قد سلبوا منك جائزة الكوبا، لكن لن يتمكنوا من أن يسلبوا الكرة الذهبية في المستقبل منك".

جدير بالذكر أن بعض الآراء تستغرب حصول جافي على الجائزة وتبرر ذلك بموسم برشلونة المحبط وتسجيله لهدفين وصناعته لخمسة فقط.