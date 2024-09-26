بسبب سلوك يؤدي إلى جريمة .. القبض على أسطورة آرسنال في ألمانيا!

أسطورة آرسنال في موقف لا يُحسد عليه

كشفت تقارير صحفية، عن أنه تم القبض على أحد أساطير نادي آرسنال في ألمانيا، وذلك بسبب "سلوك غير معتاد"، كاد يؤدي على عواقب وخيمة وارتكاب جريمة.

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وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، على أنه تم القبض على ينس ليمان حارس مرمى آرسنال السابق، بسبب الاشتباه في قيادة السيارة تحت تأثير الكحول في بلاده.

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وأضافت الصحيفة أن الشرطة الألمانية رصدت سلوك غير معتاد من ليمان أثناء قيادة السيارة، حيث يظل قيد التحقيقات، وتمت مصادرة رخصة قيادته، ومن الممكن أن يواجه عواقب وخيمة أخرى لارتكابه جريمة من شأنها أن تعرض حياة الناس للخطر بالإضافة إلى حياته أيضًا.

وأكدت صحيفة "ذا صن" على أن المدعية العامة البارزة آن ليدينج قالت: "خضع ليمان للفحص من قبل الشرطة يوم 23 سبتمبر الجاري حوالي 1:30 صباحًا، بسبب سلوكه غير المعتاد في القيادة بالسيارة في منطقة وسط مدينة ميونخ".

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وأوضحت أن الشرطة لاحظت رائحة كحول واضحة وسلوكًا غير آمن، ولكن لم تسفر اختبارات نسبة الكحول في التنفس عن أي نتيجة، ولذلك تم طلب عينة من الدم وتم مصادرة رخصة قيادته، ولا تزال التحقيقات جارية، والشكوك قائمة بشأن قيادته للسيارة تحت تأثير الكحول.

ورفض ليمان الحديث عن الأمر، حيث قال لـ "بيلد": "لا أستطيع قول أي شيء عن هذا الأمر حاليًا".