يبدو أن أحدهم سينجو بنفسه .. مفاجأة سارة بعد أول جلسة استماع لسلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي

رغم أن تقرير إدارة المنتخب ينصف مانشيني إلا أن هناك مفاجأة بشأن أحد السداسي المتهم بالتمرد على السعودية..

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بدأت اليوم الإثنين، جلسات التحقيق مع متمردي المنتخب السعودي بعد اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني، لهم، لكن يبدو أن أحدهم سينجو.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشيو كان قد اتهم ستة لاعبين هم: سلمان الفرج، نواف العقيدي، سلطان الغنام، خالد الغنام، محمد مران وعلي هزازي، بالتمرد على الأخضر، ورفض الانضمام للمعسكرات حال عدم المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

واليوم بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" تم التحقيق مع الثلاثي الفرج، الغنام والعقيدي، على أن يستكمل في الغد التحقيق مع الثلاثي الآخر.

ورغم أن التقرير المقدم من إدارة المنتخب يصب في صالح مانشيني ويورط السداسي إلا أن الإعلامي الرياضي علي العنزي أكد أن جلسة التحقيق مع سلطان الغنام تدعو للتفاؤل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عما جرى بها.

ولم يتطرق العنزي للحديث عن موقف الفرج أو العقيدي، في انتظار مزيد من التفاصيل التي ستكشف عنها الأيام المقبلة.

يذكر أن تلك الأزمة تفجرت قبل استهلال الأخضر مشواره في كأس آسيا قطر 2023، الذي ودعه مؤخرًا بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 بركلات الترجيح.

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