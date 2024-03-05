"لم ينته شيء بعد" .. أحمد حجازي يطمئن جمهور الاتحاد ويحذر الهلال من موقعة جدة

رسالة أحمد حجازي بعد سقوط الاتحاد أمام الهلال..

"لا شيء مستحيل".. بهذه الكلمات وجّه المدافع المصري أحمد حجازي، قائد نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى جماهير فريقه؛ بعد السقوط أمام عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد خسر (0-2) أمام نادي الهلال، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

حجازي أوضح في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورت"، أن الاتحاد كان يسيّر المباراة بـ"الطريقة" التي يريدها، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 38، والتي جاء منها الهدف الأول.

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وأشار المدافع المصري، إلى أن الفريق الاتحادي، فقد التركيز بعض الشيء بعد الهدف الأول، ليستقبل الثاني مباشرة، قبل أن يتحسن في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، على الرغم من النقص العددي، في أعقاب طرد متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

وأضاف أحمد حجازي: "سنحت لنا العديد من الفرص في الشوط الثاني؛ من أجل تقليل الفارق.. لكن الحظ لم يحالفنا في ذلك".

واعتبر حجازي، أن النتيجة ليست سيئة في النهاية على الرغم من أنها ليست المأمولة أيضًا؛ خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قادر على التعويض في لقاء الإياب أمام الهلال، مع الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في مدينة جدة، والقتال حتى الدقيقة الأخيرة.