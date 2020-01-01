يناير لن يكون حاسمًا .. ميسي يمنح برشلونة فرصة أخرى قبل قرار الرحيل

نبأ سعيد..

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي لن يُغادر برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة رغم ما يُشاع عن غضبه من الأوضاع في كامب نو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي في برشلونة بنهاية هذا الموسم، ما يسمح له بأن يتفاوض أو يوقع لأي نادٍ مجانًا خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

صحيح أن إدارة برشلونة أكدت مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح للبرغوث بالرحيل ما دام عقده ساريًا، لكن بعض التقارير رجحت إمكانية بيعه في يناير لكسب بعض الأموال من خلفه بدلًا من رحيله مجانًا بالصيف.

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الصحفي موسيس لورينس من شبكة ESPN، كتب تغريدة نفى فيها إمكانية رحيل ميسي في يناير، حيث قال "ميسي لن يذهب إلى أي فريق في يناير، حتى 30 يونيو هو في برشلونة، بعد ذلك سنرى".

وكانت تقارير من صحف إسبانيا قد كشفت في وقت سابق إلى أن أزمات ميسي وبرشلونة هدأت قليلًا بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، وأن انتخابات الرئاسة في يناير هي من ستحسم مصيره بالنظر إلى شخص الرئيس الجديد.

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ميسي يلقى اهتمامًا من مانشستر سيتي منذ أن أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وبدأت في الأيام الماضية تنتشر شائعات عن إمكانية دخول باريس سان جيرمان على الخط، خصوصًا بعد تصريحات نيمار بأنه يريد لم الشمل مع الأرجنتيني مجددًا.

في كل الأحوال، يبدو أن ميسي البالغ من العمر 33 عامًا قد قرر منح برشلونة فرصة أخرى من أجل إقناعه بالمشروع الرياضي وبقائه، والأمر كله يتوقف على الانتخابات القادمة.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني قد شارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف المسابقات تمكن خلالهم من تسجيل عشرة أهداف وصنع خمسة آخرين.