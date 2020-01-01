ميسي يغيب عن مواجهة برشلونة أمام إيبار

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة بالدوري الإسباني أمام إيبار.

كشف نادي برشلونة اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة ضد إيبار في الدوري الإسباني مساء الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن غياب ميسي يأتي بإذن من المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيعود لتدريبات الفريق الجماعية من بعد مباراة إيبار ليكون جاهزًا للمواجهات المقبلة.

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وكتب النادي في البيان: "ميسي من المتوقع أن يعود لتدريبات الفريق من بعد مباراة برشلونة ضد إيبار".

وكان ميسي قد سافر لمسقط رأسه روزاريو يوم الثلاثاء الماضي بعد الفوز على بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة عندما كسر رقم بيليه كأكثر من سجل لفريق واحد.

وعاد الفريق بشكل كامل للتدريبات الجماعية عقب العطلة التي حصل عليها هذا الأسبوع بسبب أعياد الميلاد.

جدير بالذكر أن برشلونة لن يغيب عنه في مواجهة إيبار سوى الإصابات الحالية المتمثلة في بيكيه وفاتي وسيرجي روبيرتو ومن المتوقع عودة ديمبيلي في اللقاء.