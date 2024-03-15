يناقض نفسه؟ كلوب يكشف عن الشيء الوحيد الذي لم يطلبه سوى من صلاح!

إشادة خاصة بالنجم المصري بعد الفوز على سبارتا براج

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الشيء الذي قاله لمحمد صلاح ولم يخبر به أي لاعب آخر في صفوف الريدز.

صلاح تألق من جديد في فوز ليفربول على سبارتا براج 6/1، أمس، الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وأصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل 20 هدفًا على الأقل في سبعة مواسم متتالية، بعد نجاحه في هز شباك الفريق التشيكي.

وقال كلوب للصحفيين عن إنجاز الدولي المصري:"الإحصائيات ليست مفاجئة لأنه لاعب متميز، أنا لا أشعر بأي دهشة، اعتقدت أن الأمر حدث بالفعل، ولكنه تعرض لإصابة وغاب لفترة من الوقت، وإلا لكان فعل ذلك في يناير أو فبراير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"خلال سبع سنوات معه كانت المشكلة الوحيدة التي لم نواجهها مع صلاح هي الاتساق و والاستمرارية، هو دائمًا يسجل ويسجل ورغبته لا تتوقف، لقد تحسن في العديد من الجوانب منذ أن جاء إلى هنا".

وعن إشراكه لمدة 90 دقيقة ضد سبارتا براج:"مو قصة خاصة، لم تكن الخطة أن يلعب المباراة كاملة، كنا نريد إخراجه عندما أشركنا ماتيوس، ولكن بوبي كلارك تعرض للإصابة وكان يجب تبديله".

وواصل الألماني حديثه:"صلاح يتمتع بالخبرة الكافية لدرجة أنه تعافى بالفعل خلال المباراة، لقد طلبت منه ألا يدافع مرة أخرى، لا أعتقد أنني قلت ذلك للاعب من قبل، قد يكون الأمر مختلفًا يوم الأحد".

ويأتي حديث كلوب عن عدم مطالبة صلاح بالدفاع، رغم ما قاله مؤخرًا عن مطالبته اللاعبين بأداء الواجبات الدفاعية عن طريق إخبارهم بأنهم ليسوا ليونيل ميسي، باعتبار أن الأرجنتيني هو الوحيد الذي لا يحتاج للقيام بهذه المهام.