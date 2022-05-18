كشف اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش عن حبه لفريق ريال مدريد وشغفه تجاه ناديه الإسباني الذي يلعب له حتى الآن لمدة 10 أعوام.

وكان متوسط الميدان المخضرم قد برز هذا الموسم كواحد من أفضل الأسماء على ساحة كرة القدم بعد المستويات الرائعة التي يقدمها.

ويأتي حديثه قبل أيام من مواجهة ليفربول الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي يليها انتهاء عقده مع الملكي.

ماذا قال مودريتش عن حبه لريال مدريد؟

تحدث لوكا عن عشقه لفريقه الحالي، حيث قال الكرواتي: "أنا مجرد مدريديستا آخر، هذا مدى الحياة".

وواصل: "أنا مدرك لما يريده الناس في ريال مدريد مني، إنه شيء لا يصدق وأنا ممتن جدًا لهذا الحب، وأحاول بذل قصارى جهدي في كل مباراة لرد هذه المشاعر".

وأضاف: "بالنسبة لي، ريال مدريد هو كل شيء، إنه منزلي، والعيش في هذه اللحظات يجعلني سعيدًا جدًا".

وعن إعجاب أنصار الفرق المنافسة به، اختتم: "إنه أمر مهم للغاية، أحاول دائمًا أن أحترم الجميع وربما يلاحظون ذلك ولهذا السبب يظهرون أيضًا الكثير من الاحترام".

ماذا عن بطولة الأبطال واعتزاله كرة القدم؟

حول وصول ريال مدريد للنهائي بعد مباريات صعبة قال الكرواتي: "من الصعب جدًا شرح ما يحدث في البرنابيو في ليالي الأبطال، إنه شيء سحري حقًا، نحن لا نستسلم أبدًا، نقاتل حتى النهاية، لأن هذا ما يعلمه هذا النادي".

وعن تفكيره بالتوقف عن ممارسة كرة القدم أضاف: "آمل أن أعتزل في مدريد، فهو بيتي، وأشعر بسعادة كبيرة في النادي والمدينة، وعائلتي سعيدة أيضًا، ولهذا أرغب أن أستمر لسنوات أخرى وأتمنى أن تنتهي مسيرتي في الملكي".

ماذا عن موقف مودريتش مع ريال مدريد؟

يواصل الأمير الكرواتي موسمه العاشر مع الفريق الملكي وهو في مستواه المدهش وبقمة تألقه على الرغم من وصوله لسن 36 عامًا.

وينتهي عقد لوكا بنهاية الموسم الحالي، بعد يومين فقط من مواجهة ليفربول المرتقبة بنهائي الأبطال بملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.

وأشارت التقارير أنه حتى الآن لم يستقر مودريتش وإدارة ريال مدريد حول تجديد التعاقد من عدمه، والأمر متروك لما بعد نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن الكرواتي شارك في 42 مباراة هذا الموسم مع الملكي، سجل من خلالهم 3 أهداف، وصنع 12 تمريرة حاسمة.

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