يقوم بتقييمه حاليًا .. مدافع روما يتلقى عرضًا من النصر وفريق سعودي آخر

هل يوافق لاعب روما على اللعب بدوري روشن؟

يحاول نادي النصر خلال الوقت الحالي حسم التعاقد مع مدافع مميز استعدادًا للموسم المقبل، ليلعب بجوار الإسباني إيمريك لابورت.

لابورت تلقى خلال الفترة الأخيرة عروضًا إسبانية من أجل الحصول على خدماته، ولكن النصر رفض التخلي عنه، بسبب الحاجة لخدماته، بجانب ضعف العروض المالية المقدمة.

وأشار موقع "Leggo" إلى أن المدافع الإنجليزي لنادي روما كريس سمولينج، قد تلقى عرضًا من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليحصل على فرصة للعب في دوري روشن السعودي.

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وأكد الموقع على أن العودة إلى الدوري الإنجليزي لا يعد أساسيًا في مستقبل سمولينج، كما أن روما أبلغ وكيل أعماله بأنهم قاموا باستبعاده من خطط النادي المقبلة.

وطلب سمولينج 15 يومًا من أجل تقييم العروض المقدمة له لخوض تجربة جديدة، حيث يبحث حاليًا الموافقة على عرض النصر، للعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.