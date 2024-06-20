"اللي يقولون ما يخدم المنظومة راح يحذفون تغريداتهم" .. إعلامي يحسم الجدل حول رحيل تاليسكا عن النصر

قصة تاليسكا تشهد الكثير من التقلبات.. هل يُحسم الأمر؟

أصبح أندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، قريبًا من البقاء في قلعة العالمي، ليصبح مسلسل مستقبل البرازيلي من نهايته، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبله.

الجناح البرازيلي يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2026، وقدم أرقامًا تهديفية مذهلة خلال الموسم، حيث شارك في 25 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، قبل أن ينتهي موسمه في مارس الماضي، بعد إجراء عملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية، إثر إصابته قبل مواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم المعدل التهديفي الكبير لتاليسكا، الذي يعد ثاني هدافي النصر في الموسم بعد كريستيانو رونالدو، إلا أن ذلك لم يمنع من دخول اللاعب في أحاديث كثيرة، خلال الفترة الماضية، بشأن مستقبله مع الأصفر. ورغم تأكيد اللاعب في رسالة سابقة، بأنه باقٍ مع النصر، إلا أن ذلك لم يوقف الأنباء حول قيام وكيله بعرض على الأندية الإماراتية، ورغبة العين، بطل آسيا، في التعاقد معه، ناهيك عن ورود اسمه في قائمة المطلوبين من قِبل المدير الفني لفنربخشة التركي، جوزيه مورينيو، في الموسم الجديد.

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من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي فيصل القيران، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن سلاح النصر الثقيل، الثعبان تاليسكا، باقي ويتمدد بالموسم الجديد، مضيفًا "أبو سوزا لاعب فتاك مدمر هداف من الدرجة الأولى ما يرحم جلاد.. شفتوا اللي يقولون ما يخدم المنظومة ترى بمنتصف الموسم راح يحذفون تغريداتهم، ويجحدون أنهم طالبوا بإبعاده".

وأجرى تاليسكا تقدمًا حول برنامجه العلاجي، على مدار ثلاثة شهور، الأمر الذي أثار بعض الاحتمالات حول عودته قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن المدير الفني لويس كاسترو، استبعد اللاعب الذي لم يكن جاهزًا للقاء، والذي شهد خسارة النصر لأغلى الكؤوس، بعد فقدان اللقب أمام الهلال بركلات الترجيح، عقب نهائي ملحمي انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).