يقلدون أسطورة برشلونة .. موقف رائع من نجوم ريال مدريد في لقاء مايوركا!

تعرف على ما فعله نجوم ريال مدريد أمام مايوركا

بعد أن نجح ريال مدريد في كسر جمود مباراته ضد ريال مايوركا، بتسجيله هدف في الدقيقة 48 عن طريق الفرنسي أوريلين تشواميني، احتفل لاعبي الميرنجي بالهدف ليحدث موقف رائع من جانب أنطونيو روديجر مدافع الفريق.

ريال مدريد انتصر على مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء السبت.

وبعد أن أحرز ريال مدريد الهدف، توجه اللاعبين نحو الراية الركنية، من أجل الاحتفال به، الأمر الذي استفز أحد الجماهير الذي ألقى عليهم زجاجة مياه، ولكنها سقطت بين ناتشو وميندي لاعبا الريال، أثناء عودتهما للملعب.

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التقط سانشيز مارتينيز وفيدريكو فالفيردي الزجاجة من على الأرض من أجل إثبات الواقعة لحكم المباراة، ولكن تدخل روديجر وناتشو وحصلا على الزجاجة مع إلقائها بعيدًا، من أجل التقليل مما حدث.

وعاد سانشيز إلى الملعب للاستمرار دون أن يُخطر مراقب المباراة عما حدث، وهو التصرف الذي فعله نجوم ريال مدريد من أجل الحد من سخونة المباراة.

ما حدث كان مشابهًا لما حدث في الكلاسيكو الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة عام 2013، حيث قام جيرارد بيكيه مدافع البلوجرانا السابق بالتقاط الولاعة التي تم قذفها من الجماهير في الملعب، من أجل منحها للحكم، ولكن تدخل القائد كارلوس بويول الذي أخرجها من بين يدي زميله وقام برميها بعيدًا، مثلما فعل ناتشو وروديجر.