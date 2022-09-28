يقصد ريال مدريد؟ ميسي: لقب دوري الأبطال لا يذهب دائمًا للفريق الأفضل!

لا يزال يتذكر ما حدث الموسم الماضي

يبدو أن واقعة خروج باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لا تزال عالقة في ذهن ليونيل ميسي نجم الفريق الفرنسي.

ميسي لديه العديد من الذكريات السعيدة أمام ريال، حيث سجل 26 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 47 مباراة خلال تواجده مع برشلونة قبل الرحيل إلى باريس.

وفي الموسم الأول له مع باريس تلقى النجم الأرجنتيني صدمة على يد الفريق الإسباني، بالخروج أمامه في دور الـ16 لدوري أبطال، وهي المواجهة التي تعرض بعدها ميسي لانتقادات حادة من جماهير فريقه بسبب مستواه.

ماذا قال ميسي عن ريال مدريد؟

مهاجم باريس الذي قاد الأرجنتين للفوز وديًا على جامايكا 3/0 صباح اليوم الأربعاء، قال لقناة "TUDN" المكسيكية:"الهدف واضح للجميع وهو دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"لقد أراد باريس دائمًا الفوز بالبطولة لفترة طويلة، الخروج الموسم الماضي كان صعبًا للغاية بسبب الطريقة التي سارت بها الأمور لأننا لعبنا مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد وخسرنا ببعض التفاصيل الصغيرة".

الأفضل لا يفوز دائمًا

المهاجم الأرجنتيني واصل تصريحاته:"إنه ليس عامًا نموذجيًا هذا الموسم لأن كأس العالم سيأتي بمنتصف الموسم، لكن الهدف الرئيسي لباريس سان جيرمان يظل كما هو مثل كل عام وهو الفوز بدوري الأبطال".

وأوضح:"إنها منافسة صعبة للغاية لأنه لا يفوز بها دائمًا الفريق الأفضل، يتعلق الأمر دائمًا بالتفاصيل الصغيرة، أخطاء بسيطة جدًا قد تؤدي إلى الإطاحة بك، لكننا نستعد لهذه اللحظات وستكون مستيقظين للتعامل معها".