يقصد ريال مدريد؟ رسالة لابورتا في فيجاس تشعل الكلاسيكو!

ما يحدث في المدينة يبقى بها للأبد!

مواجهة منتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد، ولكن هذه المرة بطابع ودي في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قرر جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني إشعال الأمور قليلًا.

الفريقان يتواجدان حاليًا في الولايات المتحدة للاستعداد للموسم الجديد بطموحات مختلفة، ريال مدريد يريد الحفاظ على تفوقه بعد الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما يطمح برشلونة في التعافي من موسم صفري.

ملعب كشمان فيلد بمدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، سيشهد هذه المعركة المرتقبة بين الفريقين بعد غد الأحد، والتي ستعطينا فكرة أكبر عن الفريق الأكثر استعدادًا لتحقيق أهدافه.

وقبل 48 ساعة من هذه المواجهة، ظهرت صورة لابورتا على أحد المباني في مدينة فيجاس، برسالة أثارت حالة من الجدل بين المشجعين.

وجاءت العبارة التي صاحبت صورة لابورتا على المبنى لتقول:"ما يحدث في فيجاس، يبقى في فيجاس".

وتستخدم هذه الجملة دائمًا لمعظم المسافرين للمدينة السياحية الشهيرة، والمعروفة بجميع وسائل اللهو والترفية، مما قد يدفع البعض للقيام بمغامرات قد يندمون عليها فور عودتهم لبلدهم الأصلي بعد الرحيل عن فيجاس، لتبقى هذه الذكرى بالمدينة ولا تخرج منها أبدًا.

وهو ما يجعل التبرير الأوضح لرسالة لابورتا، أن مغامرة برشلونة في كلاسيكو فيجاس ستكون مبهرة لدرجة قد يحاول ريال نسيانها بعد العودة إلى إسبانيا.

What Happens in Vegas, Stays in Vegas pic.twitter.com/Oab3CLhZxF — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

يذكر أن برشلونة تعرض للهزيمة مرتين أمام ريال الموسم الماضي، الأولى بنتيجة 2/1 في الأسبوع العاشر من الليجا والثانية كانت 3/2 في كأس السوبر بملعب الملك فهد الدولي.

ونجح الفريق الكتالوني في الفوز برباعية نظيفة في شهر مارس الماضي بالجولة 29 من الدوري الإسباني، وربما يتطلع لابورتا لمباراة مماثلة وهزيمة مذلة سيحاول منافسه التقليدي دفنها ونسيانها في فيجاس.