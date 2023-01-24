يقصد رونالدو؟.. سانتوش بعد تدريب بولندا: لا يوجد نجم واحد في السماء!

أحمد مجديأحمد مجدي
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20221210 Cristiano Ronaldo Fernando SantosGetty Images
كريستيانو رونالدوالبرتغالالنصربولندافيرناندو سانتوس

كأس العالم 2022 شهد أزمة بينهما

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لدى تعيينه مدربًا لصفوف بولندا وبدء تجربة تدريبية جديدة، قال فرناندو سانتوش المدرب السابق لمنتخب البرتغال تصريحًا أثار الكثير من الجدل حول فحواه وما إذا كان يقصد به البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سانتوش قال في تقديمه مدربًا لبولندا: "أتطلع لهذه التجربة ومتحمس لبدء تجربتي مع بولندا" قبل أن يضيف: "أرى في السماء العديد من النجوم.. لا مجرد نجم واحد!".

هذه الإشارة قد تكون نظرًا للتوتر الذي صاحب فترة سانتوش مع البرتغال خصوصًا في كأس العالم الأخيرة.

ورجح كثيرون أن يكون الخلاف بين رونالدو وسانتوش سببه إجلاس أفضل لاعب في العالم 5 مرات على دكة البدلاء أمام كل من سويسرا والمغرب.



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