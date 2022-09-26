يقترب من تحقيق أمنيته .. ريال مدريد يُكافئ توني كروس بعقد جديد

الرحلة لم تنتهي بعد!

ينتهي عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وكشفت تقارير عديدة أن اللاعب قريب من تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة القادمة.

خاض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 373 مباراة مع النادي الإسباني منذ التوقيع في 2014، وقد أشيد بأدائه في الآونة الأخيرة مع فريق كارلو أنشيلوتي الذي يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه باللقب العام الماضي إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يفكر في تجديد عقد توني كروس

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيكافأ ريال مدريد لاعبه الألماني بتمديد عقده لمدة عام واحد بعد أن أوضح سابقًا رغباته في الاعتزال بقميص اللوس بلانكوس.

ويتخذ ريال مدريد نهجًا صارمًا بشأن تجديد عقود اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، حيث وقع لوكا مودريتش على تمديد عقده مع الفريق لمدة عام بشكل متكرر مع وصوله لسن ال37، بينما رحل سيرجو راموس مجانًا بسبب رفضه التجديد لمدة قصيرة مع الفريق.

واعترف كورس مؤخرًا أنه قد يعتزل في نهاية هذا العام، قائلاً: "أعتقد أن عام 2023 مناسب للاعتزال، سأكون في الثالثة والثلاثين من عمري".

وأضاف: "سأقرر ما إذا كنت سأجدد لموسم أو اثنين، وهذا لا يزال مفتوحًا للنقاش لكنني متأكد تمامًا من أنني سأعتزل في ريال مدريد".

يبدو الآن أن لاعب بايرن ميونخ السابق من غير المحتمل اعتزاله نهاية الموسم، ومن المقرر أن يبقى في مدريد لعام آخر على الأقل.