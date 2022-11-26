يقارب المليار ريال .. الكشف عن تفاصيل عرض النصر لضم كريستيانو رونالدو

هل يوافق رونالدو على عرض النصر الضخم؟

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي، من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن نادي النصر تقدم بعرض من أجل ضم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، بعدما أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية.

وأشارت قناة "CBS" عبر موقعها الرسمي، إلى أن نادي النصر السعودي قدم عرضًا قيمته ضخمًا لمدة 3 سنوات من أجل ضم كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

عرض نادي النصر وصل إلى 225 مليون دولار، وهو ما يوازي أكثر من 840 مليون ريال سعودي، في 3 سنوات قادمة، بواقع 75 مليون دولار سنويًا.

وأكدت القناة على أن رونالدو سيمنح الفرصة لرونالدو من أجل لعب كرة القدم حتى سن الـ40 من عمره وعدم الاعتزال حاليًا.