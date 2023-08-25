فيديو | يفعل كل شيء .. ميسي يظهر كبطل في أغنية لمطرب راب كولومبي

أغنية ترحيبية للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من المغني الكولومبي مالوما.

يبدو أن ليونيل ميسي أصبح يستطيع أن يتقن أي شيء، حيث شارك نجم إنتر ميامي في فيديو موسيقي مع مغني الراب الكولومبي مالوما.

الأيقونة الأرجنتينية يستمتع حاليًا بحياته في الولايات المتحدة بعد انتقاله إلى أمريكا كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي حقق بالفعل إنجازات كبيرة ميامي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث سجل 10 أهداف وساهم في فوز الفريق بكأس الدوري.

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لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق أصبح الآن أكثر لاعب تتويجًا في تاريخ كرة القدم، حيث حصل على 44 لقبًا.

مالوما صرح أن أحدث إصدار له ستكون أغنية تحية لليونيل ميسي، حيث أشارت التقارير إلى أن الفيديو تم تصويره في الرابع من أغسطس - اليوم الذي جاء بعد يوم من تسجيل ميسي هدفين لإنتر ميامي في فوزهما 3-1 في كأس الدوري على جارهم فريق أورلاندو سيتي.

الجدير بالذكر أن ميسي قدم بداية مذهلة في الولايات المتحدة وعادت الابتسامة إلى وجهه داخل وخارج الملعب.