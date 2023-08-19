يفعل كل شيء بلا فائدة .. تعادل تولوز يفسر سبب رفض مبابي باريس سان جيرمان!

لهذا يريد مبابي الرحيل...

واصل باريس سان جيرمان، نزيف النقاط في الدوري الفرنسي، بعدما سقط في فخ التعادل أمام تولوز، بالجولة الثانية من المسابقة.

افتتح الفريق الباريسي، مبارياته في الموسم الحالي بتعادل أمام لوريان، ثم تعادل اليوم، الذي جاء في الوقت القاتل من المباراة، وفشل لاعبو باريس في الحفاظ على تقدمهم، الذي جاء بأقدام كيليان مبابي.

مباراة اليوم، كانت المشاركة الأولى لكليان مبابي، بعد أزمته الأخيرة مع باريس، وبعد نزوله كبديل في الشوط الثاني بدقائق، سجل هدف التقدم لفريقه من علامة الجزاء، ولكن فرحته في النهاية لم تكتمل.

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ماذا قدم مبابي أمام تولوز؟

لهذا مبابي يرفض باريس سان جيرمان

مع بداية فترة الانتقالات الصيفية، خرج مبابي وهاجم إدارة فريقه، وربطته التقارير الصحفية بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، في الميركاتو الحالي، وعدم الاستمرار في قلعة حديقة الأمراء.

ويشعر النجم الفرنسي، بغياب روح القتال وشخصية البطل، عن فريقه بالرغم من امتلاكه الكثير من النجوم اللامعة، ولكن دائمًا ما يشعر مبابي بوجود خلل في المنظومة وعدم قدرته على تحقيق أحلامه مع الفريق، خاصة الحلم الأكبر وهو معانقة دوري أبطال أوروبا.

مبابي بعد مشاركته كبديل اليوم، بدقائق خطف هدف التقدم لفريقه من علامة الجزاء، وكاد أن يحقق النقاط الثلاث الأولى له هذا الموسم، قبل أن يقع دفاع فريقه في خطأ كبير بالوقت القاتل ويحتسب الحكم رحلة جزاء، تعادل منها تولوز.

افتقد مبابي، وجود شخصية البطل مع فريقه، ومعرفة كيفية الحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز في الأوقات الصعبة، وهذا ما جعله يطلب ويسعى للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.