"ما يفسده فينجا يصلحه الغامدي" .. طلب عاجل من النصر قبل نصف نهائي الكأس

أحمد الغامدي يحقق أول طلبات الجماهير النصراوية..

بعد عودته رسميًا.. نجح أحمد الغامدي، مدير كرة القدم بنادي النصر السعودي، في إقناع مجلس الإدارة، بـ"تغيير" موقفه السابق؛ بشأن الحكام الأجانب.

إدارة النصر وبطلب من الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا؛ كانت تدعم الحكام المحليين، مع رفض فكرة جلب "أجانب"، لإدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا الأمر؛ جعل الجمهور النصراوي الكبير، يتخذ موقفًا عدائيًا ضد فينجا، معتبرًا وقتها أنه يدمر مسيرة الفريق الأول في المسابقات المحلية، بقراراته غير المنطقية.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن إقناع الغامدي للإدارة النصراوية؛ بجلب حكام أجانب لمباراة الفريق الأول أمام الخليج، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقررة يوم 1 مايو 2024.

الصحيفة أعلنت تقديم النصر، طلب رسمي إلى اتحاد الكرة السعوي، اليوم الأربعاء؛ من أجل جلب طاقم تحكيم أجنبي للمواجهة المرتقبة، مع دفع الرسوم المالية.

جدير بالذكر أن آخر مرة طلب فيها النصر، جلب حكام أجانب لمبارياته؛ كانت في مواجهة الخليج أيضًا، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم 4 نوفمبر الماضي.