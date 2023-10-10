يعاني بعد النصر .. مالك نابولي يحرج رودي جارسيا أمام الإعلام مهاجمًا إياه!

ماذا يحدث للمدير الفني السابق للنصر في إيطاليا؟

يمر الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لنابولي الإيطالي، بفترة سيئة حاليًا، عرضته لسهام الانتقادات العلنية من قبل أوريليو دي لورينتيس؛ مالك النادي الإيطالي ورئيسه التنفيذي.

الفرنسي قاد نابولي للخسارة في آخر مباراتين، فسقط أمام ريال مدريد الإسباني بالهزيمة 3-2، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر في الدوري المحلي أمام فيورنتينا 3-1، ضمن الجولة الثامنة.

وبشأن وضع جارسيا، قال رئيس النادي الإيطالي خلال تصريحاته في إحدى الفعاليات بجامعة روما: "نمر بوقت سيئ معه، أنا رجل أعمال وما يحدث داخل الشركة مسؤوليتي، لكن سأتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، لا يمكن للأجواء العامة أن تؤثر عليّ، إذ يجب على المرء دائمًا أن يأخذ وقته للتفكير جيدًا، فالقرارات المتسرعة عادةً ما تكون خاطئة، لا يمكن أن يكون كل شيء الآن ولا بد أن يحدث، من الضروري أن نعمل بجد لحين اتخاذ القرارات المناسبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما تتعاقد مع مدرب لا يعرف الكرة الإيطالية، طبيعي أن تعاني معه، حاليًا لا فائدة من إلقاء اللوم على أحد، في كرة القدم هناك إصابات وإيقافات وظروف تحدث، لكن أعتقد أننا سننافس على اللقب حتى النهاية".

وبسؤاله عن مفاوضات ناديه مع مدربين آخرين قبل التعاقد مع جارسيا، كشف دي لورينتيس: "تواصلت مع تياجو موتا ولويس إنريكي قبل الاتفاق مع جارسيا، لكن موتا رفض العرض، خشية المغامرة بخلاف مدرب حقق إنجازًا بتحقيق لقب الدوري الإيطالي مؤخرًا، أما إنريكي فمن حسن حظنا أنه ذهب لفرنسا، انظر للنتائج التي يحصدها هناك!، بجانب أنني لم أقتنع به بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام بيننا".

يذكر أن جارسيا قاد نابولي في عشر مباريات، فاز في نصفها، بينما خسر ثلاثة لقاءات وتعادل في اثنين.

أما عن فترته مع النصر فقد قاده في بداية الموسم الماضي، ولمدة تسعة أشهر، قبل أن تتم إقالته قبل نهاية الموسم، نظرًا لتراجع الأداء والنتائج، وادعت بعض التقارير أن إقالته جاءت بطلب من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق.

خلال 26 مباراة مع العالمي، فاز في 18 منها، وتعادل في خمس، وخسر ثلاث مباريات.