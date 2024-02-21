يطارده في كل مكان .. قاهر توخيل يدمر حلمه بالسطو على إرث كلوب الثمين

الألماني يطرق 4 أبواب للعودة للبريميرليج

يطرق الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، أبواب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الصيف المقبل، لكنه يواجه منافسة شرسة من غريمه في ألمانيا على مقعد ثمين.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن اليوم الأربعاء، رحيل توخيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري، الذي يحل في المركز الثاني بالبوندسليجا، بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن هناك أكثر من نادٍ سيكون لديه اهتمام بالتعاقد مع توخيل في الموسم المقبل، نظرًا للنجاحات التي قدمها مع أندية البريميرليج، وأبرز هذه الأندية هو ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبحث ليفربول عن بديل مناسب للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رسميًا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، لكن يبرز اسم تشابي ألونسو، لاعب الريدز السابق بقوة للعودة إلى الآنفيلد، لكن هذه المرة كمدرب للفريق.

وبالإضافة إلى المنصب الشاغر في ليفربول، فإن مانشستر يونايتد ووست هام وبرايتون وحتى تشيلسي، يمكن أن تكون في السوق الصيفية للحصول على مدرب جديد في نهاية الموسم، ولن يكون اسم توخيل مستبعدًا تمامًا من لائحة طلبات هذه الفرق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وكيل كلوب، مارك كوسيكي، شدد على أن المدرب الألماني لن يحل محل توخيل في بايرن ميونخ هذا الصيف، قائلًا: "لن يدرب أي نادٍ أو منتخب وطني لمدة عام بعد هذا الموسم الحالي. ويبقى هذا القرار دون تغيير".