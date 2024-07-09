يضغط على برشلونة؟ فيليكس يتجاهل السعودية ويتقدم بطلب خاص لوكيله!

الجدل مستمر حول مصير الدولي البرتغالي

طلب جواو فيلكيس لاعب أتلتيكو مدريد من وكيل أعماله، بأن يبحث له عن فريق جديد في أسرع وقت ممكن، لتفادي أي دراما ممكنة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فيليكس انضم إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي لموسم 2023/2024، حيث قرر أتلتيكو إعارته للنادي الكتالوني بسبب خروجه من حسابات المدرب دييجو سيميوني، ليعود مرة أخرى إلى ناديه لعدم التوصل لاتفاق حول صفقة بيع نهائي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن فيليكس أخبر وكيله جورج مينديش، بأنه لا يريد أن يتحول مستقبله إلى مسلسل تلفزيوني مثلما حدث الصيف الماضي، ويريد تسريع رحيله عن أتلتيكو، من أجل قضاء الفترة التحضيرية للموسم مع فريقه الجديد.

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وهو ما يصعب الأمر كثيرًا على برشلونة، لأن النادي لا يزال في انتظار الحصول على الضوء الأخضر الخاص بقاعدة 1:1 للعب المالي النظيف من الدوري الإسباني، كما أنه لديه أولويات أخرى مثل نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، بالإضافة لصفقة أخرى في خط الوسط.

ولذلك، تبدو خيارات فيليكس محدودة للغاية، وعلى رأسها ناديه السابق بنفيكا الذي عرض دفع 20 مليون يورو مقابل الحصول على 50% من ملكية اللاعب، ولكن هذا الخيار لا يبدو الأكثر جاذبية لرغبة صاحب الـ24 سنة في اللعب بالدوريات الكبرى.

وللسبب نفسه تبدو فكرة انتقال الدولي البرتغالي إلى فنربخشه التركي صعبة أيضًا، رغم تواجد جوزيه مورينيو كمدرب للفريق، مما يجعل أستون فيلا يظهر كاحتمال قوي، بسبب منح الفرصة للاعب لإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي من جديد بعد فشله مع تشيلسي، كما أن النادي لديه القدرات المالية اللازمة لتحمل الصفقة.

وأخيرًا يظهر خيار الدوري السعودي على الطاولة، ولكنه ليس مفضلًا للدولي البرتغالي الذي يفضل البقاء في أوروبا وعدم مغادرتها في هذه المرحلة من مسيرته.