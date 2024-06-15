سويسرا تفوز على المجر (3-1) في يورو 2024..

أثار المهاجم السويسري بريل إيمبولو، لقطة جدلية، أثناء مشاركته في مباراة المجر، في افتتاحية مشوار المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ووقع مهاجم موناكو على هدف في الدقيقة 90+3، ليقود منتخب سويسرا، للفوز على المجر بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب راين أنرجي، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المُقبل.

وأثناء انطلاقته نحو مرمى الحارس بيتر جالوتشي، استغل إيمبولو خطأ دفاعيًا أثناء محاولة إبعاد، ليلتقط الكرة، ويتخلى عن قطعة كان يرتديها سقطت من ساقه، من أجل استغلال الكرة وتسديدها فوق الحارس، لتعانق الشباك وتعلن عن الهدف الثالث.

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واختلفت آراء الجماهير بين سقوط رباط طبي من إيمبولو أثناء انفراده بحارس المجر، فيما علق البعض ساخرًا بأن اللاعب أسقط سرواله في لقطة الهدف.

وغاب إيمبولو عن معظم مباريات موناكو، خلال موسم 2023-2024، إثر معاناته من الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، وذلك قبل عودته إلى الملاعب خلال شهر أبريل الماضي، ليشارك في 5 مباريات في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا في مرمى كليرمون فوت، قبل أن يغيب عن مباراة الجولة الأخيرة أمام نانت لمشاكل عضلية.

وحصد منتخب سويسرا، أولى 3 نقاط في مشواره بكأس أمم أوروبا، ليحتل وصافة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا، الذي يتزعم الصدارة، بعد اكتساح إسكتلندا بنتيجة (5-1)، في المباراة الافتتاحية.