"يصنع التاريخ كل 3 أيام" .. ميسي يواصل تحطيم الأرقام بثنائية جديدة ضد ناشفيل

الأرجنتيني لا يتوقف عن التألق!

واصل إنتر ميامي سلسلة انتصاراته في الدوري الأمريكي، وحقق الفوز الخامس على التوالي، هذه المرة على حساب ناشفيل بملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف، مباراة شهدت استمرار تألق النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتوقف سلسلة عدم خسارة ناشفيل عند 15 مباراة.

وشارك ميسي أساسيًا ولم يقع إراحته كما توقع البعض، وللمباراة الخامسة على التوالي يوقع "البرغوث" على تسجيل هدفين، بالدقائق 17 و62، انتصار رفع رصيد إنتر ميامي إلى 38 نقطة بالترتيب الخامس، بفارق 5 نقاط عن المتصدر فيلاديلفيا بالمجموعة الشرقية.

ميسي يحقق رقمًا تاريخيًا للثنائيات

ولم يسبق في تاريخ الدوري الأمريكي من قبل أن سجل لاعب ثنائية في 5 مباريات متتالية، حتى نجح ميسي ضد ناشفيل في تحقيق الأمر، الأمر الذي أشاد به مدربه خافيير ماسكيرانو عقب المباراة في تصريحاته ووصفه بأن مواطنه يحطم الأرقام ويصنع التاريخ كل ثلاثة أيام، في إشارة إلى تألقه المستمر وعدم إراحته في ظل الحالة المميزة التي يعيشها اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي سبق وسجل ثنائية في 5 مباريات متتالية، وكان ذلك أثناء فترته الذهبية بقميص برشلونة في عام 2012، العام الذي شهد تسجيله إجمالي 91 هدفًا.

وافتتح ميسي التسجيل أولًا عبر ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 17، ليصل إلى الهدف رقم 69 من الركلات الحرة طوال مسيرته، ويصبح على بعد 8 أهداف من صاحب الرقم القياسي كاريوكا الذي سجل 78 هدفًا، ويليه روبرتو ديناميت ب74، وجونينيو برصيد 72 هدفًا.

هدف ميسي الثاني جاء عبر خطأ من حارس مرمى ناشفيل الذي مرر الكرة بالخطأ للنجم الأرجنتيني الذي راوغه ثم أودع الكرة في الشباك ليعطي فريقه التقدم مجددًا عقب أن تعادل هاني مختار لأصحاب الأرض.

وصعد ميسي لصدارة هدافي الدوري الأمريكي بالشراكة مع سام سوريدج، إذ يملك كلا اللاعبين 16 هدفًا ولكن ميسي سجلها في 16 مباراة، و22 مباراة لشريكه في قمة هدافي الدوري الأمريكي، لاعب ناشفيل.

وفي المجمل، ضد ناشفيل امتلك ميسي نسبة نجاعة 100%، إذ سدد مرتين على المرمى وسجل كليهما، وقام ب8 محاولات مراوغة نجح في 6 منها، ومرر 44 تمريرة (84% ناجحة)، ولمس الكرة 65 مرة.