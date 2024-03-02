يشعر بخيانة ريال مدريد .. أردا جولر يفكر في الرحيل عن الملكي!

أردا جولر يتسبب في مشكلة لريال مدريد...

أصبح أردا جولر، لاعب ريال مدريد، مشكلة كبيرة داخل القلعة البيضاء، بعد توتر العلاقة بين الطرفين، وتفكير اللاعب التركي في الرحيل عن صفوف الميرينجي، الذي انضم له في الصيف الماضي.

وكان جولر، قد انضم إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن بدايته مع الميرينجي لم تكن هي الأفضل، بعد معاناته مع الإصابات، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي عقب عودته.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جولر يشعر بالخيانة من ريال مدريد، والمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي كان قد وعده بالمشاركة بشكل مستمر، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن مما دفعه للتفكير في الرحيل عن الملكي.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب التركي يشعر بالغضب بسبب ما حدث معه، وقد عرضت عليه إدارة فريقه، أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم أو اثنين، كما حدث مع براهيم دياز.

ومن جانبه لا يريد اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا، العودة إلى تركيا، بل يريد مشروعًا كبيرًا، مع فريق يكون فيه من العناصر الأساسية، ويترك ريال مدريد بشكل نهائي.