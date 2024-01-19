"يشعر بالصدمة" .. رسالة مُرعبة من كلوب عن إصابة محمد صلاح!

المخاوف تتزايد للجماهير المصرية

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خرج يورجن كلوب مدرب ليفربول برسالة مُقلقة للغاية لجماهير منتخب مصر، عن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق محمد صلاح.

جناح الريدز غادر مباراة مصر وغانا أمس، الخميس، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمعاناته من إصابة عضلية، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة قد تحرمه من استكمال كأس الأمم الإفريقية.

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وقال كلوب عن إصابة صلاح في المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي:"لا نعرف شيئًا، تحدثنا الليلة الماضية وهناك تقييم يحدث الآن لحالته، سيقومون باللازم وسيخبرونا بالمزيد قريبًا".

وأضاف:"صلاح شعر بالصدمة ولم يعرف سبب تعرضه لآلام شديدة القوة بهذه الصورة، نحن نعرف جيدًا أنه نادرًا ما يخرج من الملعب لذلك يبدو أن هناك مشكلة ما ولكن ليس لدينا المزيد من المعلومات".

وتابع:"هناك فحص بالموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي وبعد ذلك سنرى".

وأما عن رحيل هندرسون عن الاتفاق:"أنا سعيد من أجله لأنه يبدو سعيدًا، أنا لا أقرأ القصص التي تنشر حوله، الناس ينتقدون هذه الخطوة وبعدها يتراجعون عن رأيهم".

وتابع:"لا يمكنك الحكم على الأشخاص بهذه الصورة، لدينا حياة واحدة وأحيانًا نتخذ قرارات ويختلف الأمر بعد اتخاذها، عندما تحدثت معه كان الأمر يتعلق بكرة القدم بنسبة 99% وهو اعتقد أنه من الأفضل عودته لعائلته من جديد، هناك بعض الأشياء يجب تطويرها ولكن هذا الأمر ليس انتقادًا للسعوديين".

ومن المتوقع أن تبعد الإصابة صلاح عن مواجهة مصر الأخيرة بدور المجموعات أمام الرأس الأخضر، وهي المباراة التي ستحسم تأهل الفراعنة لمرحلة خروج المغلوب بعد التعادل موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2/2.

يذكر أن صاحب الـ31 سنة يعتبر هو العنصر الأهم لليفربول هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 9 مع الفريق الإنجليزي بكل البطولات حتى الآن.

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