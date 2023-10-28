يشتري عداء الجميع .. حتى أنشيلوتي لم يعجبه تصرف فينيسيوس مع جماهير برشلونة!

النجم البرازيلي كان غريبًا.

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني تصرفًا غريبًا للغاية من البرازيلي فينيسيوس خلال نهاية المواجهة.

جاء هذا عندما قام المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بإخراج فينيسيوس من أرض الملعب لصالح لوكاس فاسكيز بحلول نهاية الوقت الأصلي.

وقتها توجه فينيسيوس بشكل غريب نحو جماهير برشلونة وبدأ في الإشارة لهم بإشارات مختلفة وتأخر في الخروج من الملعب بشكل مبالغ فيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حتى أن حكم الراية والحكم الرابع بالإضافة إلى كارلو أنشيلوتي تدخلوا حتى يخرجوه من أرض الملعب وليوقفه عن استفزاز الجماهير التي بدأت فورًا في إطلاق صافرات الاستهجان عليه.

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد دخل في سجال آخر مع تشافي هيرنانديز خلال الشوط الأول انتهى بتدخل أنشيلوتي والحكم أيضًا.