فيديو | يستعيد لقبه المفضل - الفيصلي بطلًا لكأس الأردن للمرة الـ20 في تاريخه
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
توج الفيصلي بطلًا لكأس الأردن للمرة الـ20 في تاريخه بعد تغلبه على الرمثا بثنائية نظيفة، على استاد عمّان الدولي.
هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعدما أرسل عدي زهران عرضية متقنة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ترجمها هشام السيفي إلى رأسية في الشباك.
فيديو : هدف #الفيصلي يتقدم 1 - 0 #الرمثا .. نهائي #كأس_الأردن pic.twitter.com/ZeXxim3CK4— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 1, 2019
وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة، انطلق أحمد عرسان من وسط الملعب ثم مرر كرة إلى السيفي على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل الأخير ويسددها قوية في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.
فيديو : هدف #الفيصلي يتقدم 2 - 0 #الرمثا .. نهائي #كأس_الأردن pic.twitter.com/sy9fVOLZSC— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 1, 2019
ويعد الفيصلي أكثر فرق الأردن حصدًا للقب الكأس برصيد 20 مرة، كان آخرها عام 2016، بينما حصل منافسه الرمثا على الكأس مرتين فقط عامي 1990 و1991.
وكان بطل الليلة قد تأهل للنهائي بعد تغلبه على الكرمل بثنائية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما أقصى الرمثا، الوحدات بهزيمته برباعية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.
⏰ نهاية المباراة— الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) June 1, 2019
⚽ الفيصلي 2 الرمثا 0
كالعادة، أحلامكم وطموحاتكم تسقط وتتهاوى أمام زعيمكم🏆 💪
النادي #الفيصلي بطلاً لكأس الأردن للنسخة 39 بتاريخها وبذلك يفض الشراكة مع الأندية الأردنية مجتمعة بعدد ألقاب الكأس، ويجمع 20 لقب مقابل 19 موزعة على باقي الأندية. pic.twitter.com/vYlxUh1oPi